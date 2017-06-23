Ереванский бестселлер 4/66: В рейтинговой таблице лидирует книга «Дай руку, малыш»

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет новая книга Гургена Ханджяна «Дай руку, малыш». Роман представляет суть желаемой действительности, умение выживать, которое становится непреодолимым грузом. Прошлое все время зовет, настоящее убивает лучшие воспоминания прошлого. Как поступить: искусственно наслаждаться сладостью прошлого или преодолеть тоску и таким образом преодолеть скуку настоящего? Может, есть третий путь? Роман «Дай руку, малыш» - история человека, заблудившегося во времени и реальности, который, тем не менее, способен победить. Книгу отредактировал Аркменик Никогосян.

На 2-м месте - новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 3-м месте - книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие о армянской национальности родителей было недоразумением.

На 4-м месте - нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.

На 5-м месте – «Инферно» Дэна Брауна. Послание талантливого ученого ведет героев романа, окрыленных идеей спасения человечества, путями невероятных приключений во Флоренцию, Венецию, Стамбул. Перед глазами читателя периодически всшлывает картины ада Данте – Инферно, строка «Божественной комедии», которые служат шифром, и в картинах художников Возрождения.

На 6-м месте – книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна.

Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.

На 7-м месте - научно-фантастический роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Книга переведена на армянский язык председателем Союза писателей Армении, блаженной памяти Левоном Ананяном.

В эпиграфе романа говорится, что температура воспламенения бумаги - 451 °F. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.

На 8-м месте – научно-фантастический роман Даниэля Киза «Цветы для Элджернона». Впервые книга была опубликована в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в 1959 году и была удостоена премии Гюго в номинации научно-фантастический рассказ. Позже автор дописал его, доведя до объема романа, который в 1966 году был награжден премей «Небюла».

На 9-м месте - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю - знаменитая сказка Джорджа Оруэлла "Скотный двор»", написанная в 1943-44гг. Угнетенные животные "Барской Фермы" устраивают восстание, изгоняют жестокого фермера Джонса, меняют название фермы и пытаются устроить жизнь на основах новой справедливой теории - Зверизма, придуманной старым хряком Майором.

Восставшие пишут Семь Заповедей, в согласии с которыми они отныне будут жить, но постепенно перенимают все пороки человечества.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк»(093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.