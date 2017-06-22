Порошенко посетит Грузию с официальным визитом в июле

Президент Украины Петр Порошенко посетит Грузию с государственным визитом в июле этого года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.

"Я сейчас вам раскрою информацию, что первый государственный визит в Грузию состоится в июле этого года", - ответил Порошенко на вопрос представителя грузинского СМИ.