Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

Порошенко посетит Грузию с официальным визитом в июле


Президент Украины Петр Порошенко посетит Грузию с государственным визитом в июле этого года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.
"Я сейчас вам раскрою информацию, что первый государственный визит в Грузию состоится в июле этого года", - ответил Порошенко на вопрос представителя грузинского СМИ.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации