За минувшие сутки в Армении было зарегистрировано 7 ДТП

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 21 и 22 июня, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно зарегистрировано 4 случая изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 10 случаев кражи, 5 случаев мошенничества, 2 случая присвоения, по 1 случаю грабежа и киберпреступности.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи и причинения телесных повреждения.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 1 человек погиб, 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.