Шаги Азербайджана свидетельствуют о серьезном кризисе в этой стране: Давид Бабаян

Разведывательно-диверсионная попытка на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения в ночь с 21 на 22 июня была очередным коварным шагом властей Азербайджана, который провалился.

«Спецотряд Азербайджана был отброшен и понес потери. Пока что известно, что у противника как минимум 4 человеческие потери, однако мы уверены, что их количество больше, так как противник отступал в панике, оставляя оружие, личные средства, унося с собой тела и раненых солдат», - в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Давид Бабаян.

По его словам, такие действия Азербайджана свидетельствуют о серьезном кризисе в этой стране, который приведет к катастрофе. «Жертвы не имеют никакого значения для Азербайджана, для Баку важно посредством таких инцидентов отвлечь внимание своего народа от кризиса в стране, тем самым сохраняя власть и продолжая грабить народ» - сказал Давид Бабаян.

Члены азербайджанского спецотряда в ночь с 21 на 22 июня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сделали попытку диверсионного проникновения, которая была предотвращена Армией обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Благодаря высокой стратегической готовности и техническому оснащению, вовремя заметили продвижение диверсионной группы и отбросили противника назад. Противник понес как минимум четыре потери.

Азербайджанская сторона во время отступления оставила около армянских позиций личные вещи, принадлежащие спецотряду.

Армия обороны в ходе операции не понесла потерь. Оперативная ситуация на передовой полностью контролируется ВС Арцаха.