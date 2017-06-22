Земан поддержал идею референдума о выходе Чехии из ЕС

Президент Чехии Милош Земан высказался в четверг за проведение в республике референдума по вопросу выхода из состава Евросоюза.

"Должны решать граждане", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заявил он, выступая на проходящей в Праге конференции о чешских национальных приоритетах "Жофинский форум". "Выход Чехии из ЕС теоретически и практически возможен, если будет принят закон о референдуме, внесенный в парламент, - отметил Земан. - Я сторонник прямой демократии, сторонник референдума, я бы этот референдум (о выходе из Евросоюза) поддержал, но сам голосовал "против".

Земан выразил обеспокоенность по поводу низкого "качества руководства Евросоюзом". "ЕС нуждается в сильном руководстве, таком, как в прошлом", - сказал он.