ООН обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе

В ООН в полной мере разделяют обеспокоенность Минской группы ОБСЕ относительно недавних случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генерального секретаря ООН.

«Мы принимаем во внимание заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 19 июня 2017 года, с которым ее члены выступили после недавней поездки в этот район. Мы в полной мере разделяем обеспокоенность недавними нарушениями режима прекращения огня, которые привели к прискорбным жертвам вдоль линии соприкосновения», - говорится в заявлении, с которым от имени Генерального секретаря ООН выступил офис его пресс-секретарь.

В ООН призвали все стороны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, принять меры для снижения напряженности и возобновить переговоры.