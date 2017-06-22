Президент Украины не знает, что делает господин Саакашвили в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сделал для страны ничего важного. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, сообщает телеканал "112 Украина".

"Я абсолютно не знаю, что делает господин Саакашвили в Украине, потому что он был приглашен для того, чтобы помогать мне, но, увы, результаты вы видите, он ничего важного не сделал", — сказал Порошенко.

Накануне экс-глава Одесской обладминистрации заявлял, что президент Украины намерен лишить его гражданства в судебном порядке, пока он будет в отъезде.

Саакашвили стал губернатором Одесской области в 2015 году. Инициатором назначения был Порошенко — он заявлял, что возлагает на экс-президента Грузии большие надежды. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. По его словам, Порошенко покровительствует преступным "кланам" в регионе.