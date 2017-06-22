Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке военных в Сирии

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана.

"Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято", — заявил Шаманов.

"Называть место сейчас преждевременно, но с Турцией идут тоже переговоры, они же тоже являются участниками переговоров в Астане", — добавил парламентарий.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.