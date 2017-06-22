Предотвращена попытка диверсионного проникновения: Азербайджан дал 4 жертвы

Члены азербайджанского спецотряда в ночь с 21 на 22 июня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сделали попытку диверсионного проникновения, которая была предотвращена Армией обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, проводящие боевое дежурство подразделения АО, благодаря высокой стратегической готовности и техническому оснащению, вовремя заметили продвижение диверсионной группы и отбросили противника назад. Противник понес как минимум четыре потери.

Азербайджанская сторона во время отступления оставила около армянских позиций личные вещи, принадлежащие спецотряду.

Армия обороны в ходе операции не понесла потерь. Оперативная ситуация на передовой полностью контролируется ВС Арцаха.