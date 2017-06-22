Глава МИД Арцаха принял члена Сената Бельгии, депутата парламента Фландрии Йориса Поше

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 22 июня Карен Мирзоян принял члена Сената Бельгии, депутата парламента Фландрии Йориса Поше, который посетил Арцах по инициативе Европейского бюро Комитета «Ай Дата» АРФД.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся расширения и развития нынешних связей и сотрудничества на разных уровнях между Арцахом и Бельгией.

По просьбе бельгийского парламентария Карен Мирзоян коснулся ситуации, сложившейся в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, а также демократических процессов в Арцахе.

На встрече также присутствовали представители Европейского бюро Комитета «Ай Дата» АРФД во главе с его председателем Каспаром Карампетяном.