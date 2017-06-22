ЕС ожидает деэскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта: представитель ЕС

Недавние нарушения прекращения огня, которые привели гибели многочисленных лиц на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, напоминают о том, что статус-кво неустойчив. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении официального представителя главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Майи Косьянчич.

В заявлении также говорится, что президенты Армении и Азербайджана неоднократно заявляли о своем обязательстве прекращения огня и мирном урегулировании этого конфликта. Европейский союз ожидает деэскалации и сдержанности, как на деле, так и на словах.

«Европейский союз полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и присоединяется к их призыву от 19 июня о немедленном принятии мер по снижению напряженности в зоне конфликта и на международной границе между Арменией и Азербайджаном, а также возобновлении участия сторон в переговорах по существу, проявляя добросовестность и политическую волю», - говорится в заявлении.