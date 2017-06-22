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Замминистра обороны принял руководителя ереванского офиса МККК


Первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян 22 июня принял руководителя ереванского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) Каролин Дуэйз.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи Артак Закарян выразил удовлетворение усилиями МККК по организации различных курсов по международному гуманитарному праву для военнослужащих Армении, по увеличению научно-методического потенциала, а также выявлению судеб пропавших без вести в ходе арцахской войны лиц.

Руководитель ереванского офиса Международного комитета Красного Креста, высоко оценив двустороннее сотрудничество, выразила готовность максимально содействовать углублению сотрудничества и прилагать усилия в направлении повышения эффективности взаимодействия с оборонным ведомством.

Коснувшись  распространенного 21 июня министерством обороны Азербайджана видеоматериала с участием гражданина Армении Завена Карапетяна, Артак Закарян призвал руководителя ереванского офиса Международного комитета Красного Креста прилагать усилия и посредством бакинского офиса МККК организовать посещение, чтобы ознакомиться с условиями содержания Завена Карапетяна и получения информации.

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