Представитель Генштаба ВС Армении представил информацию о раненых в Арцахе военнослужащих

Состояние здоровья срочного военнослужащего Армена Варданяна, получившего ранение в Арцахе и перевезенного на вертолете в Ереван, стабилизируется, есть положительная динамика. Об этом в беседе с Арменпресс сказал начальник военно-медицинского управления Генштаба ВС Армении, полковник Камавор Хачатрян.

«Ведутся активные лечебные мероприятия», - сказал он.

Состояние другого срочного военнослужащего, который тоже был перевезен из Арцаха и находится в Центральном клиническом госпитале МО Армении «Мурацан», продолжает оставаться крайне тяжелым.

По словам Хачатряна, находящийся в Офтальмологическом центре имени С.В.Малаяна военнослужащий Мясник Ованнисян продолжает лечиться. «Уже была проведена одна операция. Будет проведена оценка зрения», - сказал полковник.

16 июня в 18:05 часов противник нарушил перемирие выстрелами из станковых противотанковых гранатометов в сторону позиций одной из воинских частей центрального подчинения Армии обороны Арцаха. В результате смертельно ранены военнослужащие АО НКР Араик Рудикович Матинян (1997 г/р), Виген Жирайрович Петросян (1997 г/р) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г/р).

Трое раненых военнослужащих были перевезены в Ереван.