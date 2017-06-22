Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-06-17

ЕРЕВАН, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 июня, курс доллара США сократился на 0.22 драмa и составил 480.22 драм. Курс евро вырос на 0.67 драмa и составил 536.12 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 8.04 драм. Курс британского фунта вырос на 1.35 драмa и составил 607.86 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 4.16 драмa и составила 19183.49 драм. Цена серебра сократилась на 1.36 драмa и составила 254.9 драм. Цена платины сократилась на 68.27 драмa и составила 14157.96 драм.