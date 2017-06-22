Азиатские индексы снизились - 22-06-17

ТОКИО, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.14% и составил 20110.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1610.38 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.28% и составил 3147.45 пункта, а HANG SENG снизился на 0.08% и составил 25674.53 пункта.