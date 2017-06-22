Эмма Уотсон и «Книжные феи» спрятали в Париже «Рассказ служанки»

Британская актриса Эмма Уотсон объявила в Twitter, что спрятала в Париже несколько копий романа «Рассказ служанки» писательницы Маргарет Этвуд. Артистка провела акцию при помощи организации «Книжные феи», участники которой оставляют литературные произведения по всему миру.

В аккаунте The Book Fairies‏ в Twitter были опубликованы фотографии с примерным местоположением книг. Одну из копий спрятали возле Лувра. В комментарии к посту пользователь Josh Martinez заявил, что нашел «Рассказ служанки» возле музея, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Это не первый раз, когда британская актриса участвует в подобной акции: в ноябре 2016-го она спрятала в метро Лондона копии книги «Мама, я и мама» Майи Энджелоу. Уотсон рассказала об этом в Facebook.

Эмма Уотсон известна по роли Гермионы Грейнджер в киносаге «Гарри Поттер». Она также снялась в таких фильмах, как «Красавица и чудовище», «Хорошо быть тихоней» и «Ной».

«Рассказ служанки» — роман-антиутопия 1985 года, в котором рассказывается о дискриминации женщин в тоталитарном религиозном теократическом обществе. По мотивам произведения в 2017-м вышел одноименный сериал с Элизабет Мосс в главной роли.