WikiLeaks опубликовала новые документы ЦРУ о кибершпионаже

Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

Предыдущий пакет документов об инструментах кибершпионажа "Цветение вишни" (CherryBlossom) был опубликован 15 июня.

Очередная публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Жестокий кенгуру" (Brutal Kangaroo). Программа способна проникать в компьютерную сеть организации без прямого доступа. Она "заражает" подключенный к Интернету компьютер сети и устанавливает на нем вредоносную программу "Жестокий кенгуру". Когда пользователь зараженного компьютера вставляет USB-устройство, на него автоматически устанавливается другая вредоносная программа, которая впоследствии передается на все компьютеры, к которым подключат данное устройство,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.