Президент Армении Серж Саргсян в Брюсселе принял участие в саммите ЕНП в расширенном составе

Находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгия президент Армении Серж Саргсян 22 июня в Брюсселе принял участие в саммите Европейской народной партии (ЕНП) в расширенном составе. Его вел председатель ЕНП Жозеф Дол.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в работе саммита участвовали председатели Совета Европы и Европейской комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского парламента Антонио Таяни, главы государств и правительств, представляющие партии-члены ЕНП из стран Европейского союза и Восточного партнерства.

В рамках повестки участники саммита обсудили работы по подготовке встречи Европейского Совета, в ходе которой планируется обсудить миграционные проблемы и вопросы, направленные на устранение ее основных причин. Помимо основной повестки саммита ЕНП была затронута ситуация на Западных Балканах.

Президент Серж Саргсян выступил на саммите с речью, в которой коснулся состоявшихся в Армении парламентских выборов, зафиксированного прогресса, повестки взаимодействия Армения-Евросоюз, а также вопросов обеспечения стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа.