Глава МИД Армении посетит Сербию
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 23 июня посетит Сербию для участия в официальной церемонии инаугурации президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении.
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