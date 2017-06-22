Глава МИД Армении посетит Сербию

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 23 июня посетит Сербию для участия в официальной церемонии инаугурации президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении.