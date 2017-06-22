Seiko украсила часы звездами из драгоценных камней

Японская часовая марка Seiko представила новую версию модели Grand Seiko Spring Drive. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 июня. Источником вдохновения для ее создания послужило ночное небо в горах.

Корпус часов выполнен из золота, на фоне черного циферблата выделяются звезды из драгоценных камней. Часы оснащены механизмом калибра Caliber 9R01, запас хода составляет 192 часа. В комплекте к модели идет ремешок из кожи крокодила. Ориентировочная стоимость часов — около 60 тысяч долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Seiko (Seiko Holdings Corporation) — японская компания по производству часов, прецизионных инструментов и точной механики. Основана Хаттори Кинтаро в 1881 году в Токио.