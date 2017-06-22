В Адана проведена АТО против сил ИГИЛ: арестовано 7 человек

Полиция в городе Адана в Турции провела АТО против сил ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Demokrathaber.

В АТО принимали участие саперы и полицейский вертолет. В результате было арестовано 7 человек, подозреваемых в связях с террористами.