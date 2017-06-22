41-летняя дизайнер из Тайваня удивила интернет внешностью 20-летней

Жительница острова Тайвань (Китай) приобрела популярность в социальных сетях после того, как пользователи заметили, что она выглядит вдвое моложе своих лет. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя Лужэ Hсу (Lure Hsu) работает дизайнером интерьеров. По словам женщины, ей удается сохранять юный внешний вид благодаря диете, в которой преобладают овощи. Также китаянка пьет много воды в течение дня,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

За обновлениями на странице Луже Нсу в Instagram следят более 245 тысяч человек. Ее аккаунт в Facebook набрал более 342 тысяч лайков.