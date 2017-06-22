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Balenciaga сделал сумку для шопинга за тысячу долларов


Французский модный дом Balenciaga выпустил фирменную сумку для шопинга. Как сообщает Highsnobiety, она сделана из натуральной кожи белого цвета и украшена символикой бренда. Сумка закрывается на молнию, а внутри есть небольшой карман.

Внешне она напоминает обычный подарочный пакет. Цена модели — 1,1 тысяч долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering. Пост креативного директора модного дома занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.

 

 



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