Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок

Известная французская фитнес-модель и блогер Ребекка Бургер погибла в результате взрыва баллончика для взбивания сливок. О смерти девушки сообщили ее родные, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С большой грустью сообщаем, что Ребекка скончалась 18 июня 2017 года в результате несчастного случая. Ее горюющая семья", — сообщается в последней публикации в аккаунте модели в Instagram.

Также родные Ребекки опубликовали фотографии взорвавшегося сифона и сообщили, что удар пришелся в грудь и вызвал остановку сердце. Они также призвали держаться подальше от такого рода баллончиков.

Ребекке было всего 33 года. У модели были более 150 тысяч подписчиков в Instagram.

По информации портала 60 Millions de consommateurs, речь идет о сифоне марки Ard"Time, выпущенном в период с 2009 по 2013 год. По заявлению портала, аппараты не раз приводили к травмам, в результате чего их сняли с продаж, однако несчастные случаи все равно продолжали происходить