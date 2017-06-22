Золотые наручные часы Жаклин Кеннеди проданы на аукционе в Нью-Йорке почти за $380 тысяч

Наручные золотые часы бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди (1929-1994) проданы в среду на аукционе в Нью-Йорке за $379,5 тыс. Это втрое больше стартовой цены в $120 тыс., сообщил торговый дом Christie’s.

Супруга 35-го президента США Джона Кеннеди (1917-1963) носила эти классические женские часики фирмы Cartier в течение десятилетий, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии. На задней крышке выгравирована дарственная надпись: "От Стаса Джеки, 23 февраля 1963 года, 02:05 - 21:35".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, наручные часы из 18-каратного золота - это подарок польского аристократа и дипломата Станислава Альбрехта Радзивилла (1914-1976). Князь Стас был женат на младшей сестре Жаклин - Каролине Кэнфилд (Бувье). Кеннеди в долгу не осталась и подарила зятю картину, изображавшую его и приятеля президента Джека Сполдинга. Это полотно, о существовании которого до сих пор не было известно, было продано вместе с основным лотом.