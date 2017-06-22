Во Франции водители трамваев надели на работу юбки после запрета на шорты

Водители трамваев и автобусов во французском городе Нант, которым запретили в жару носить на работу бриджи и шорты, в знак протеста вышли на работу в женских юбках. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает газета Parisien.

Акция прошла во вторник, 20 июня.

"Для них это не дань моде. В этой одежде они хотят протестовать против запрета дирекции предприятия на ношение бермудов или бриджей во время сильной жары", — говорится в публикации.

По словам самих водителей, форма женщин-водителей предусматривает ношение юбок, тогда как для мужчин "эквивалента нет".

Водители отмечают, что на их рабочем месте температура порой достигает 50 градусов, и их условия труда достаточно тяжелы.