Американские кинематографисты работают над созданием фильма на основе популярного британского телесериала "Аббатство Даунтон" (Downton Abbey, 2010-2015) о жизни английской аристократии в начале XX века. Съемки картины с участием 20 актеров, принимавших участие в создании сериала, вероятно, начнутся в 2018 году. Об этом, как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, заявил в среду Майкл Эделстайн, президент американской медиакомпании NBCUniversal в Сингапуре на открытии выставки, посвященной "Аббатству Даунтон", на которой были представлены костюмы и декорации, созданные для телепостановки.

Свой интерес к проекту подтвердили сценарист телесериала Джулиан Фэллоуз и актриса Лора Кармайкл, исполнившая роль одной из главных героинь, леди Эдит.

Сериал "Аббатство Даунтон" выходил в эфир британского телеканала ITV с 2010 по 2015 год, всего было создано шесть сезонов из 52 серий.

"Аббатство Даунтон" было показано в 150 странах, в том числе в России, сериал был удостоен десятков престижных наград, включая "Эмми", "Золотой глобус" и BAFTA.



