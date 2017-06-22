Завен Карапетян в ВС Армении не служил: полиция сообщает новые детали

В азербайджанских СМИ распространили информацию о взятии в плен гражданина Армении Завена Карапетяна.

Полиция Армении провела соответствующую проверку и выяснила, что указанные персональные данные совпадают с данными учтенного в Доме престарелых в Ванадзоре по адресу Маймеха, 1 Завена Карапетяна, 16․11․1974 г.р.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, Карапетян родился в Нор-Харберде, его мать была бенефициаром харбердского Дома инвалидов.

В 1978 году Завен Карапетян поступил в Детдом Гавара, откуда был выписан в 1982 году и переведен в подсобную школу Советашенского района Еревана.

Осенью 1994 года Завен Карапетян переехал в Ванадзор, где около 4 лет жил в домике, предоставленном фондом Азнавура, затем жил в домике при санатории «Армения». По причине отсутствия адреса учета, в 2004 году был зарегистрирован в Доме престарелых в Ванадзоре по адресу Маймеха, 1, тогда же получил паспорт. По завершении 10-летнего срока действительности паспорта за новым паспортом он не обращался.

Завен Карапетян в ВС Армении не служил по причинам, связанным с состоянием здоровья (умственная отсталость), и 24․12․1993 был освобожден от службы в армии.

В дальнейшем он демонтировал и продал свой домик и вел бродячий образ жизни, без определенного места жительства. В некоторых общинах он подрабатывал в качестве пастуха. Избегал общения, признаки его умственной отсталости были очевидны. Ранее в беседе с Арменпресс пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя опубликованное министерством обороны Азербайджана видео, в котором представлен якобы захваченный азербайджанцами армянский диверсант, отметил, Армения хорошо знакома с методами Азербайджана представлять простых людей, гражданских лиц в качестве диверсантов.

«Этот человек является гражданским лицом, он не служит в нашей армии: даже его внешний вид ясно свидетельствует об этом. Мы знакомы с азербайджанскими методами представления обычных людей в качестве диверсантов», - сказал Ованнисян.

В видео, человек, который представляется как Завен Ованесович Карапетян, отвечая на задаваемые на армянском языке вопросы, говорит, что он родился в селе Довех Тавушской области Армении. Человек говорит, что он родился 16 ноября 1974 года.

Следует отметить, что в соответствии с Официальным реестром избирателей Армении в качестве регистрационного адреса Завена Карапетяна указывается город Ванадзор, а не село Довех.

Руководитель села Довех Самвел Горгинян сообщил Арменпресс, что он не знает Завена Карапетяна, в их селе нет такого человека, и у него нет никакой информации. В видео, человек, который представляется как Завен Ованесович Карапетян, отвечая на задаваемые на армянском языке вопросы, говорит, что он родился в селе Довех Тавушской области Армении. Человек говорит, что он родился 16 ноября 1974 года.

Следует отметить, что в соответствии с Официальным реестром избирателей Армении в качестве регистрационного адреса Завена Карапетяна указывается город Ванадзор, а не село Довех.