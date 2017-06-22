МЧС Армении предупреждает: в ереванском метро пройдут учения

22-го июня, в 22:00, на станции метро «Площадь Республики» пройдут подготовительные упражнения учений по организации противопожарных и спасательных мероприятий в условиях метро. Сами учения пройдут 30-го июня, в 22:00.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, вокруг станции метро «Площадь Республики» будет скопление некоторого контингента сил МЧС Армении, и руководство МЧС Армении просит граждан не впадать в панику.

Цель учений – усовершенствовать степень взаимодействия различных сил спасательных служб и служб метрополитена.