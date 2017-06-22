Глава Евросовета все еще допускает отмену Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск все еще верит в возможность сохранения Великобритании в составе Евросоюза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии открытия саммита ЕС.

"Некоторые мои британские друзья спрашивают меня, можно ли отменить Brexit? Я говорю им, что ЕС был построен на мечтах, которые казались невозможными. Поэтому - кто знает? Можно сказать, что я мечтатель, но не единственный", - сказал он.

По словам Туска, выход Великобритании из состава ЕС - "самый сложный процесс". "Переговоры начались три дня назад. Это самый сложный процесс, к которому ЕС хорошо готов", - отметил глава Евросовета.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.



