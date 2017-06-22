Азербайджанский журналист выпущен на свободу

Оппозиционный азербайджанский журналист Кямран Махмудов, задержанный накануне в Газахе при попытке выехать в соседнюю Грузию, выпущен на свободу . Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Turan. «В отделении полиции многое для меня осталось неясным, я так и не понял причину моего задержания. Однако все предельно ясно – в нашей стране журналисты пользуются особым «интересом» властей, с ними в любой момент может птоизойти нечто подобное»,- сказал Кямран Махмудов.

Он готовится обратиться в суд.

Оппозиционный азербайджанский журналист Кямран Махмудов 21-го июня был задержан в Газахе при попытке выехать в соседнюю Грузию. Об этом сообщает радио «Азадлыг» (Свобода) со ссылкой на адвоката Джавида Рзазаде.

Адвокат отметил, что при задержании сотрудники полиции заявили, что Кямран Махмудов находится в розыске.

В Управлении полиции Газахского района подтвердили радио «Азадлыг» информацию о задержании оппозиционера. В полиции отметили, что Кямрану Махмудову запрещено покидать страну. Ситуация прояснится после соответствующих проверок.