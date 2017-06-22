Своей политикой Турция отдаляется от ЕС: докладчик Европарламента

В условиях нарушений прав человека и отсутствия верховенства закона членство Турции в ЕС становится невозможным. Как передает «Арменпресс», об этом турецкой службе BBC сказала докладчик Европарламента по вопросу Турции Кэтти Пири.

По ее словам, членство Турции в ЕС желательно не столько властям, сколько народу Турции. «По сей день вопрос членства Турции в ЕС является самым проблематичным. Турция должна оставаться в качестве кандидата на членство в ЕС, однако своей политикой Турция отдаляется от ЕС, и эта политика будет иметь свои последствия»,- сказала она.