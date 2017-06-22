Новый посол Индонезии вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Армен Папикян 22-го июня принял нового посла Индонезии Юди Криснанди (резиденция в Киеве), который вручил копии верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, заместитель министра поздравил господина Криснанди с назначением Чрезвычайным и Полномочным послом в Армении, и выразил надежду, что он внесет свой вклад в развитие двусторонних отношений.

На встрече стороны обсудили необходимые шаги с целью углубления и укрепления двустороннего взаимодействия, и в связи с этим был достигнут ряд договоренностей.

Собеседники коснулись вопросов сотрудничества двух государств в международных организациях, обменялись мнениями вокруг региональных проблем.