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Стартует саммит Европейской народной партии: Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Королевскую академию Бельгии. Прямой эфир


22-го июня в Брюсселе стартует саммит Европейской народной партии под председательством председателя ЕНП Джозефа Долла. Как передает «Арменпресс», в   Королевскую академию Бельгии прибывают гости: президент Армении Серж Саргсян уже прибыл в  Королевскую академию Бельгии.  

На саммите будут присутствовать председатель СЕ Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европарламента Антонио Таяни.  В повестке – подготовка заседания ЕП.

Из стран ЕС в работе ЕНП принимают участие руководители таких стран как Германия, Испания, Румыния, Болгария, Хорватия, Венгрия, Ирландия.



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