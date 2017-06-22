Стартует саммит Европейской народной партии: Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Королевскую академию Бельгии. Прямой эфир

22-го июня в Брюсселе стартует саммит Европейской народной партии под председательством председателя ЕНП Джозефа Долла. Как передает «Арменпресс», в Королевскую академию Бельгии прибывают гости: президент Армении Серж Саргсян уже прибыл в Королевскую академию Бельгии.

На саммите будут присутствовать председатель СЕ Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европарламента Антонио Таяни. В повестке – подготовка заседания ЕП.

Из стран ЕС в работе ЕНП принимают участие руководители таких стран как Германия, Испания, Румыния, Болгария, Хорватия, Венгрия, Ирландия.