Число погибших при взрыве у банка на юге Афганистана возросло до 24

Число погибших при взрыве автомобиля рядом с отделением банка на юге Афганистана возросло до 24, пострадали почти 60 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

Ранее сообщалось о 15 погибших и еще 50 пострадавших.

Взрыв прогремел в районе 12.00 по местному времени (10.00 мск) в административном центре провинции Гильменд. Сообщалось, что группа вооруженных людей напала на отделение банка New Kabul Bank в городе Лашкаргах. Представитель губернатора уточнил, что взрыв прогремел, когда военнослужащие и гражданские лица пришли в банк для получения зарплат.