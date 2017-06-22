В нашей армии нет игрушек: МО Армении и Арцаха опровергают заявления Азербайджана о поражении армянского БПЛУ

МО Армении и АО Арцаха опровергают заявления МО Азербайджана о том, будто 21-го июня было поражено армянское БПЛУ.

«Подобных игрушек в нашей армии нет»,- сказал в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Пресс-секретарь Армии обороны Республики Арцах Сенор Асратян призвал не поддаваться на азербайджанские измышления.

«МО Азербайджана сегодня утром распространило очередную дезинформацию о том, будто будто 21-го июня было поражено армянское БПЛУ. Затем, «окрыляя» собственные измышления, заявило, что «ответный удар будет сокрушительным». Подобные пустые и монотонные заявления создают единственное впечатление: в военно-политическом лагере в так называемой соседской стране сочинять воображаемые «удачи» и воодушевляться ими стало образом жизни. Принять выводы с пониманием и не поддаваться на азербайджанские измышления»,- сказал он.