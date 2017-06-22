Индийский блокбастер откроет Московский Международный кинофестиваль

Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) в 39-й раз открывается в четверг вечером в театре "Россия", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

После торжественной церемонии открытия состоится показ индийского блокбастера "Бахубали. Завершение" С. С. Раджамоули. Фильм представляет собой продолжение историко-приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду, которого спасли от преследования и воспитали простые люди.

Россию в основном конкурсе представляют сразу три фильма. Первый из них - "Мешок без дна" Рустама Хамдамова. Второй российский фильм - "Карп отмороженный" Владимира Котта. Также в конкурсе участвует картина "Купи меня" Вадима Перельмана.

Кроме того, в основной конкурс вошли картины "Хохлатый ибис" (Китай), "Преисподняя" (Дания), "Желтая жара" (Турция), "Селфи" (Испания), "Симфония для Анны" (Аргентина), "Звездачи" (Финляндия), "Апрельский сон длиной в три года" (Япония), "Обычный человек" (Республика Корея), "Лучший из миров" (Германия, Австрия), "Прыжок в воду" (Бангладеш, Индия).

В жюри основного конкурса, которое возглавит режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, войдут режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

Церемония награждения победителей пройдет 29 июня.

ММКФ - один из наиболее представительных и престижных кинофорумов мира. Его история восходит к 1935 году - тогда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет ведется с 1959 года, когда ММКФ был возобновлен. Президент фестиваля - Никита Михалков.