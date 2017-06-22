МККК начал диалог с армянской и азербайджанской сторонами по вопросу Завена Карапетяна

МККК начал диалог с армянской и азербайджанской сторонами по вопросу гражданина Армении Завена Карапетяна, удерживаемого в Азербайджане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает руководитель программ по коммуникациям КК Армении Зара Аматуни.

«МККК ведет конфиденциальный 2-стоеонний диалог с вовлеченными сторонами, чтобы навестить задержанного, по своему мандату, согласно гуманитарному праву»,- сказала она.

Оказавшийся на территории Азербайджана гражданин, который представляется как Завен Ованесович Карапетян, в прошлом был осужден и имел проблемы с психическим здоровьем. В беседе с Арменпресс мэр города Ванадзор Мамикон Асланян отметил, что этот человек имеет странности.

«Он вел неопределенную жизнь, записался в дом престарелых, чтобы получить паспорт, так как не имел места жительства. В разное время проживал в разных местах Ванадзора, собирал мусор, был бездомным. Он не житель Ванадзора, не знаю, в каком детском приюте он вырос, занимался неопределенной деятельностью. Много лет не было данных о нем», - отметил мэр.

По его словам, эти данные дали сотрудники дома престарелых. «Он даже не оставался в интернате, был осужден. Долгое время никто из сотрудников интерната не видел его. Когда некоторое время он общался с сотрудниками интерната, было заметно, что у него психические проблемы», - сказал Асланян.

Ранее в беседе с Арменпресс пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя опубликованное министерством обороны Азербайджана видео, в котором представлен якобы захваченный азербайджанцами армянский диверсант, отметил, Армения хорошо знакома с методами Азербайджана представлять простых людей, гражданских лиц в качестве диверсантов.

«Этот человек является гражданским лицом, он не служит в нашей армии: даже его внешний вид ясно свидетельствует об этом. Мы знакомы с азербайджанскими методами представления обычных людей в качестве диверсантов», - сказал Ованнисян.

В видео, человек, который представляется как Завен Ованесович Карапетян, отвечая на задаваемые на армянском языке вопросы, говорит, что он родился в селе Довех Тавушской области Армении. Человек говорит, что он родился 16 ноября 1974 года.

Следует отметить, что в соответствии с Официальным реестром избирателей Армении в качестве регистрационного адреса Завена Карапетяна указывается город Ванадзор, а не село Довех.

Руководитель села Довех Самвел Горгинян сообщил Арменпресс, что он не знает Завена Карапетяна, в их селе нет такого человека, и у него нет никакой информации. В видео, человек, который представляется как Завен Ованесович Карапетян, отвечая на задаваемые на армянском языке вопросы, говорит, что он родился в селе Довех Тавушской области Армении. Человек говорит, что он родился 16 ноября 1974 года.

Следует отметить, что в соответствии с Официальным реестром избирателей Армении в качестве регистрационного адреса Завена Карапетяна указывается город Ванадзор, а не село Довех.

Руководитель села Довех Самвел Горгинян сообщил Арменпресс , что он не знает Завена Карапетяна, в их селе нет такого человека, и у него нет никакой информации.