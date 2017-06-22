Турция должна понять наши законные пожелания: Курды Ирака тверды в вопросе референдума

Курдская автономия в Северном Ираке тверда в вопросе проведения в сентябре референдума о независимости. Курды Ирака надеются, что Турция поймет законность их намерений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken, ссылаясь на слова советника президента Курдской автономии в Северном Ираке Месуда Барзани Хемина Хаврами.

«25-го сентября мы проведем референдум, в этом вопросе мы не отступим. Это естественное и законное наше право. Мы доказали, что не представляем угрозы для стран в этом регионе – Турции, Ирана и др.»,- сказал советник президента Курдской автономии в Северном Ираке Месуда Барзани Хемин Хаврами.

Он подчеркнул, что курды Ирака надеются, что Турция и другие страны поймут законность их намерений.