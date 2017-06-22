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Макрон назвал политику Трампа источником дискомфорта для мира


Непредсказуемость международной политики президента США Дональда Трампа является источником дискомфорта для мирового сообщества, считает президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сложность в том, что сегодня он (Трамп – ред.) еще не разработал концептуальную основу своей международной политики. Поэтому его политика может быть непредсказуемой, и это для мира источник дискомфорта", — заявил Макрон в интервью, которое публикует в четверг газета Soir.

 

 



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