Ереванские школьники, победившие в международном конкурсе «Я рисую Петербург», встретились с губернатором Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретился с победителями международного конкурса детского рисунка «Я рисую Петербург».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в конкурсе приняли участие более тысячи школьников из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Молдовы. Победителями стали 38 школьников, 14 из которых воспитанники ереванских муниципальных центров культуры.

Георгий Полтавченко поблагодарил юных художников за искренний интерес к Санкт-Петербургу. Губернатор также подчеркнул, что конкурс дал возможность больше узнать о северной столице РФ, а также подружиться со сверстниками из других стран. В завершении встречи губернатор Санкт-Петербурга вручил ребятам памятные подарки и пожелал, чтобы желание познавать мир никогда не оставляло их.

Стоит отметить, что для победителей конкурса подготовлена большая культурная программа. Ребята познакомятся с достопримечательностями Санкт-Петербурга, побывают в Пушкине и Петергофе, на празднике «Алые паруса».

Победители конкурса «Я рисую Петербург» вернутся в Ереван 25-го июня.