Тема нагорно-карабахского урегулирования постоянно находится в повестке усилий МИД России: Мария Захарова

Тема нагорно-карабахского урегулирования постоянно находится в повестке усилий МИД России. Как сообщает Арменпресс, об этом на традиционном брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос, как МИД России оценивает итоги визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию в регион, а также тот факт, что в последние дни на линии противостояния вооруженных сил Армении и Азербайджана достаточно неспокойно, Захарова отметила:

«В заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ отражена в т.ч. российская позиция и последние оценки того, что происходит в регионе. Оно доступно и опубликовано на соответствующих сайтах. С ним можно ознакомиться. Повторю, оно полностью отражает российскую позицию по указанному вопросу.

На прошлом брифинге был также задан вопрос относительно обсуждения проблематики нагорно-карабахского урегулирования в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств России и Франции. Подробно эта тема не обсуждалась».