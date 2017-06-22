6-го июля состоится внеочередное заседание НС Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в конце заседания 22-го июня, на котором была принята программа правительства Армении, заявил председатель НС Армении Ара Баблоян.

По его словам, в повестке внеочередного заседания НС Армении будет вопрос выполнения госбюджета на 2016 год. Обсуждения госбюджета на 2016 год в комиссиях начнутся 26-го июня.