Программа правительства Армении исходит из интересов нашего гражданина и нашей страны

Во время обсуждения программы правительства Армении в БС Армении с речью выступил председатель НС Армении Ара Баблоян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью, в своей рези он сказал:

“Глубокоуважаемый г-н премьер-министр,

уважаемые депутаты,

уважаемые члены правительства,

прежде всего выражаю благодарность всем депутатам и фракциям НС за заинтересованное обсуждение программы правительства. В то же время хочу особо отметить, что впервые, по крайней мере на моей памяти, премьер-министр страны присутствует в НС во время всего обсуждения программы правительства.

Уважаемые коллеги,

целью всех нас является создание развитого, справедливого и безопасного государства, где наши граждане могли бы работать, созидать и осуществлять свои мечты и желания, видеть достойное будущее своих детей.

В центре всего этого должен быть человек, наш гражданин. Даже самая гениальная программа не способна стать успешной, если в ее мероприятиях, действиях, даже строках не будет заботы о гражданине.

Уважаемые коллеги,

для нас весьма важен и фактор безопасности, поскольку имеем соседей авантюрного склада, так и не отказывающихся от планов решения Арцахского вопроса силовым путем.

Вопрос Арцаха – важнейший компонент нашей безопасности и надежности. Идея Нация – Армия, как и каждый шаг, направленный на безопасность наших границ, нейтрализацию угроз, модернизацию вооруженных сил, повышение их боеготовности, прямо касается этого вопроса.

Говоря безопасная Армения, мы подразумеваем не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность. Стабильность страны и общественное согласие, борьба с коррупцией, защита прав человека – одни из важнейших гарантий этого. Кроме того, право человека, в том числе и право детей, стариков, инвалидов, женщин, должно всесторонне реализовываться и осознаваться всеми нами. Помимо права на свободу слова и самовыражения, это также право на работу и творчество, медпомощь и образование, социальную защиту.

Государство не может быть развитым, если его гражданин не имеет достаточного и достойного уровня жизни, не может быть сильным, если его гражданин не чувствует справедливости, защищенности и обеспеченности, не может быть здоровым, если его гражданин не имеет возможности получения надлежащей медпомощи.

Уважаемые коллеги,

программа деятельности правительства на 2017-2022 гг. предусматривает обеспечение соответствующих гарантий для достижения вышеуказанных целей.

Этот документ – синтез обязательств и действий правительства на предстоящие пять лет. Для каждой сферы правительство обозначило закрепленные твердыми сроками меры и шаги.

Представляя программу своей деятельности, правительство со всей ответственностью заявляет, что готово обеспечить стабильный экономический рост, взять на себя решение существующих проблем в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Констатируя, что ключевым для благосостояния общества является экономической рост, правительство намечает на деле выразить это посредством достойных зарплат и пенсий, создания рабочих мест и доступной медпомощи.

Принцип социальной справедливости должен стать краеугольным камнем в весьма чувствительных для общества сферах здравоохранения и социального обеспечения.

С целью улучшения демографической ситуации правительство стремится более эффективно использовать наш бесценный капитал – человеческий ресурс, создать для его развития новые рабочие места и более благоприятные условия.

Правительство считает ключевым повышение качества и эффективности государственного управления, а также обеспечение ответственности и подконтрольности власти перед обществом.

Уважаемые коллеги,

мы должны быть честными, мы должны быть добросовестными, мы должны быть человечными, мы должны ежедневно, ежеминутно думать о грядущем нашего народа, доверять нашему правительству и совместно продолжать строить обеспеченную и безопасную Армению – Армению права, Армению справедливости и доверия, где высшая ценность – человек.

Поэтому предлагаю удостоить одобрения этот важный документ с указанными премьер-министром в его заключительном выступлении изменениями – в уверенности, что мы движемся вернем путем, а эта программа исходит из интересов нашего гражданина и нашей страны”.