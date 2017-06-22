ЮНИСЕФ сообщил о массовых убийствах детей в Мосуле

Боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) практикуют убийства детей из семей, которые намереваются покинуть иракский город Мосул. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Они использую детей как средство ведения войны, чтобы не дать людям покинуть город. Это еще раз свидетельствует о том, насколько неразборчива и катастрофична эта война", - заявил представитель ЮНИСЕФ в Ираке Питер Хокинс.

Он сообщил, что организация располагает документальными доказательствами того, что террористы убивают детей, чтобы не дать людям покинуть Мосул, запугивая таким образом тех, кто вынашивает такие планы.

По данным ЮНИСЕФ, с момента захвата ИГИЛ в 2014 году около трети иракской территории, в стране погибли 1 тыс. 75 детей, более 1,1 тыс. получили ранения.