Состояние здоровья задержанного в Азербайджане журналиста Афгана Мухтарлы резко ухудшилось

Адвокат задержанного в Азербайджане журналиста Афгана Мухтарлы Эльчин Садыгов сообщил прессе, что состояние здоровья Афгана Мухтарлы резко ухудшилось. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса, ссылаясь на слова адвоката.

«Ночью моему подзащитному стало плохо, врачи поспели на помощь довольно поздно, поскольку их не допускала полиция. Стало ясно, что у Афгана Мухтарлы набюдаются боли в области сердца. Я хотел позовонить и сообщить об этом его жене, однако полицейские не разрешили. Они не позволяют заключенным общаться по телефону с родственниками. Не знают, что покажут медицинские исследования, однако совершенно ясно, что причиной ухудшения состояния здоровья Афгана Мухтарлы стали насильственные действия полиции»,- сказал адвокат задержанного в Азербайджане журналиста Афгана Мухтарлы Эльчин Садыгов.

Афган Мухтарлы известен как оппонент и критик политики азербайджанских властей. С 2015 года он вынужден жить в Тбилиси. На днях он исчез, в связи с чем семья обратилась в полицию. Позднее он объявился в Баку и был арестован. Он заявил, что его похитили в центре Тбилиси неизвестные лица в гражданском, которые говорили на грузинском. Его посадили в машину, вывезли з Грузии, избили, завязали глаза, пересадили в другую машину, а на азербайджанской границе – в третью, где уже говорили по-азербайджански. В машине ему положили в карман крупную сумму, и теперь азербайджанские власти обвиняют его в контрабанде денег и нарушении границы.

Адвокат журналиста встретился с ним и утверждает, что на лице явные следы избиений. Афган испытывает сильные боли и предполагает, что ему сломали ребро.

Сабаильский районный суд в качестве меры пресечения Афгана Мухтарлы применил арест на три месяца.

Тревогу по делу похищения журналиста высказали авторитетные международные организации, Евросоюз, надлежащие органы Грузии, в том числе и глава государства Георгий Маргвелашвили. 15-го июня Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал освободить Афгана Мухтарлы и прекратить преследования в его адрес. Депутаты Европарламента выступили с резкой критикой по поводу положения прессы в Азербайджане.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что власти Азербайджана должны прекратить преследования журналистов и правозащитников по уголовным надуманным делам, и должны немедленно освободить всех политзаключенных.

Кроме того, депутаты Европарламента призвали власти Грузии детально расследовать обстоятельства похищения Афгана Мухтарлы и прояснить вопрос участия в этом грузинских агентов.