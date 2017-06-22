Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает программу правительства Армении расчитанной и профессиональной

Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг большинством голосов принял программу правительства на 2017-2022 гг.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян обстоятельно представил программу правительства, отметив, что документ отражает видение РПА и АРФД перспектив страны на предстоящие 5 лет. По словам премьера, в итоге работы правительства за последние девять месяцев стало очевидно, что конкретно следует изменить и каким образом, обозначены реальности. “Эта программа – программа изменения качества жизни к более благополучной, более сильной, более безопасной среде. Ключ к превращению нашей страны в более процветающую в наших руках”, - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр после подробного изложения программы правительства дал исчерпывающие ответы на заданные ему многочисленные вопросы.



Перед голосованием премьер-министр Армении Карен Карапетян обратился к депутатам, выразив благодарность за проведенные обсуждения и поддержку со стороны коалиционных партнеров.



Он отметил, что многие озвученные депутатами предложения по развитию ряда отраслей, в том числе сельского хозяйства и альтернативной энергетики уже включены в программу правительства.

"Многие заявления были предметные, а были и эмоциональные, в том числе некорректные, личные, недальновидные. Это неправильно. Я не согласен с заявлениями, что программа не прогрессивна и приведет к тому, что правительство будет топтаться на месте, подобные заявления необоснованы", - сказал Карапетян.



Как считает премьер-министр, правительство разработало работоспособную, перспективную, имеющую потенциал и просчитанную программу.



При этом он подчеркнул, что она была обсуждена не только с крупными армянскими, но и зарубежными экспертами.



"По нашему мнению, это профессиональная программа, которая изменит государство к лучшему на основе наших традиций и семейных ценностей, в то же время она открытая и понятная для мира. Мы сами также очень открыты и готовы к обсуждениям и совместной работе на любой площадке, несмотря на звучащую критику в наш адрес", - сказал Карапетян.



Он отметил, что правительство нуждается в поддержке для реализации запланированных программ.



"Фракции выразили свои позиции и видимо бесперспективно выступать с призывами, но хочу, чтобы каждый лично оценил реалистичность нашей программы, а не голосовал исходя из политических взглядов. Мы много над ней работали и четко представляем наши последующие шпаги и действия. Спасибо всем и хорошего настроения", - резюмировал Карапетян.



В основе программы правительства на 2017-2022 гг. заложены широкомасштабные реформы, которые позволят обеспечить стабильное развитие страны. Программа основана на послании президента Армении, предвыборной программе Республиканской партии Армении и Армянской революционной федерации Дашнакцутюн, основах коалиционного соглашения, а также на прогрессивных идеях, которые обсуждаются в обществе, сообщает пресс-служба правительства.

За программу проголосовали 64 депутата от правящей Республиканской партии Армении и их коалиционного партнера Дашнакцутюн. Против документа высказались 31 депутат от оппозиционных фракций "Царукян" и "Елк".