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НС Армении одобрило программу правительства Армении


НС Армении одобрило программу правительства Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали  64 депутата, «против»- 31.

До начала голосования фракции блоков «Царукян» и «Елк»  заявили, что будут голосовать «против».

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