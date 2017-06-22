На юго-западе США из-за аномальной жары погибли четыре человека

Четыре человека погибли из-за аномально жаркой погоды, установившейся с понедельника в юго-западном регионе США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рейтер.

Два человека погибли в штате Калифорния. По данным местной газеты Mercury News, жертвами аномальной жары стали двое пожилых людей — 72-летний мужчина и 87-летняя женщина. Оба скончались от перегревания организма в городе Сан-Хосе в понедельник.

Еще два человека скончались от жары в штате Нью-Мексико. По предварительным данным, двое мужчин в возрасте 57 и 21 года перегрелись во время велосипедной прогулки в национальном парке Carlsbad Caverns.

Аномальная жара установилась в юго-западной части страны в понедельник. Во вторник из-за жары в аэропорту города Финикс (Аризона) были отменены несколько десятков авиарейсов.

Необычно высокая температура также была зафиксирована в Неваде.

Ожидается, что аномальная жара продержится в регионе до пятницы.