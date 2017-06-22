Кушнер и Аббас обсудили перезапуск урегулирования на Ближнем Востоке

Старший советник и зять главы администрации США Джаред Кушнер и президент Государства Палестина Махмуд Аббас рассмотрели на состоявшейся в среду встрече перспективы возобновления переговоров о мире на Ближнем Востоке. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила позднее в тот же день по итогам состоявшихся в Рамалле переговоров пресс-служба Белого дома.

Как она уточнила, во встрече наряду с Кушнером со стороны США приняли участие спецпредставитель администрации Дональда Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт и генеральный консул в Иерусалиме Дональд Блоум. "У сторон состоялась продуктивная встреча, они вновь подтвердили приверженность продвижению к цели президента Трампа, заключающейся в обеспечении подлинного и прочного мира между израильтянами и палестинцами, укрепляющего стабильность в регионе", - подчеркнул Белый дом.

Переговоры в среду у Кушнера и Гринблатта прошли также в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его окружением. По свидетельству Белого дома, теперь Кушнер и Гринблатт вернутся в Вашингтон и доложат о результатах контактов с израильтянами и палестинцами Трампу, его помощнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру и госсекретарю США Рексу Тиллерсону, чтобы "продолжить разговор о следующих шагах" ради возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке.



